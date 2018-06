ASSE : Balbir met les Verts au défi de bien vendre ce bide

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Recruté pour près de 8ME en provenance de Dijon l'été dernier, Loïs Diony n’a pas convaincu durant les six premiers mois de la saison dernière à Saint-Etienne. Cela ne fût pas plus brillant pour l’attaquant de 25 ans lorsqu’il a rejoint Bristol sous la forme d’un prêt en janvier 2018. Sur le site But Football Club, le journaliste Denis Balbir a évoqué ce dossier qui pourrait bien plomber le mercato estival de l’AS Saint-Etienne selon lui.

« En attaque, les Verts doivent également gérer le cas Loïs Diony. Ce sera difficile. Depuis son départ de Dijon l’été dernier, il n’a donné satisfaction nulle part. Ni à Sainté lors de ses six premiers mois, ni même à Bristol où les Stéphanois espéraient qu’il se relance. L’ASSE a récupéré de prêt un joueur dont presque personne ne veut. Il va falloir trouver une solution. Ce sera l’un des grands enjeux de l’été : être persuasif avec le joueur pour qu’il parte, être persuasif avec les autres équipes pour qu’il pense que l’ancien Dijonais retrouvera son niveau » a expliqué Denis Balbir, qui invite clairement Loïs Diony à faire ses valises. « Une chose est certaine : je le vois mal rester à Saint-Etienne où le public l’a pris en grippe et où ses statistiques frolent le zéro absolu. Avec lui, je n’imagine pas une bonne affaire financière. Si l’ASSE le vend cet été, ce sera forcément à perte. Je ne vois pas un club mettre 7-8 M€ sur un joueur restant sur une saison sans marquer ». Cela paraît effectivement impossible et forcément, les dirigeants de l’ASSE seront très attendus sur ce dossier au mercato.