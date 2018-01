ASSE : Avantage ASSE pour ce défenseur international au mercato !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Comme prévu, Saint-Etienne est très actif durant ce mercato hivernal. Après avoir déjà enregistré les renforts de Robert Beric et de Yann M’Vila, l’ASSE espère encore un défenseur central et un attaquant. Visiblement, Subotic et Ntep sont les priorités du club forézien. Mais outre ces pistes, Dominique Rocheteau avance ses pions sur d’autres joueurs susceptibles de renforcer l’effectif de Jean-Louis Gasset à d’autres postes. Ainsi, le journal L’Equipe confirme ce lundi l’intérêt de Saint-Etienne pour Mathieu Debuchy, en manque de temps de jeu à Arsenal…

Le joueur garde néanmoins une belle cote en Premier League puisque West Bromwich Albion a également affiché son intérêt pour l’international français. Cependant, l’ancien latéral droit du LOSC pencherait plutôt pour Saint-Etienne. « Le défenseur est convaincu qu'en retrouvant du rythme, il aurait une chance de revenir chez les Bleus » explique le quotidien national, qui affirme que la visibilité que pourrait lui offrir l’ASSE vis-à-vis de Didier Deschamps pourrait être un élément décisif dans le choix de Mathieu Debuchy. A 32 ans, le défenseur d’Arsenal pourrait donc retrouver la Ligue 1, un an et demi après son prêt de six mois à Bordeaux en 2016.