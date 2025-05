ASSE ‍: Aubameyang de retour, Saint-Etienne s'enflamme

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne va mettre du temps à retrouver le sourire. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faciliter les choses. Le Gabonais a laissé entendre qu'il pourrait revenir chez les Verts. De quoi revigorer les supporters stéphanois.

Le moral est au plus bas chez les Verts. L'AS Saint-Etienne vient d'être reléguée en Ligue 2 après sa défaite 2-3 contre Toulouse samedi soir. Ce nouveau séjour au purgatoire énerve les supporters stéphanois. Ils sont déçus par la politique sportive du nouveau propriétaire du club, le fonds canadien Kilmer Sports Ventures. Les recrutements réalisés n'étaient pas à la hauteur des exigences de la Ligue 1. Cet été, l'ASSE devra être plus efficace au mercato pour remonter dans l'élite le plus rapidement possible. Il faut des joueurs expérimentés, si possible des anciens du championnat de France. Ancienne star des Verts, Pierre-Emerick Aubameyang coche toutes ces cases.

Aubameyang ouvre la porte à l'ASSE

Aujourd'hui en Arabie Saoudite avec un salaire colossal, le Gabonais semble inatteignable pour l'AS Saint-Etienne. Néanmoins, Aubameyang a émis lui-même l'idée d'un retour dans le Forez. Tout est parti de X et d'un message d'Andrey Santos qui promet de revenir à Strasbourg dans le futur. Un supporter a douté des propos du Brésilien, rappelant qu'Aubameyang (parti en 2013) n'était jamais revenu à Saint-Etienne. De quoi faire réagir l'attaquant. « Ah mais on dirait ma carrière est finie calma je suis en grande forme il reste du temps », a t-il posté. En ouvrant un peu la porte à son ancien club, il a rapidement suscité une vague d'enthousiasme X.

😂😂ah mais on dirait ma carrière est fini calma je suis en grande forme il reste du temps 😂😂 — AUBA⚡️ (@Auba) May 21, 2025

Un petit retour dans le Forez pour aider ton club à remonter en Ligue 1, ça serait beau non ? On avait fait une photo à Décathlon Villars, je devais avoir 10/11 ans c’était les émotions. 🥹 — Aouchiste (@Aouchiste) May 21, 2025

@Auba revient nous remettre à notre place et aller chercher l’europe💚 — Hugo_dupleix87 (@prono_tiger) May 21, 2025

« Un petit retour dans le Forez pour aider ton club à remonter en Ligue 1, ça serait beau non ? », « Auba revient nous remettre à notre place et aller chercher l’Europe », « ptdr oh mon dieu j'en rêve », « Reviens stp tu auras beaucoup à transmettre au nouveau chouchou du chaudron en la personne de Lucas Stassin », « Quand on parle faut assumer Auba », pouvait-on notamment lire sur X. Rien n'interdit de rêver pour les supporters de l'ASSE d'autant qu'un possible repêchage de leur club en Ligue 1 est une vraie option. Ce serait un solide argument pour rapatrier Aubameyang en France.