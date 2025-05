L'ASSE repêchée en Ligue 1, le miracle est en marche

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Un miracle est toujours possible pour l’ASSE, sportivement reléguée en Ligue 2 mais qui pourrait profiter de la situation économique difficile de plusieurs clubs pour finalement être repêchée en Ligue 1.

Les miracles n’existent pas en règle générale mais pour l’AS Saint-Etienne, une très belle surprise n’est pas à exclure. 17e de Ligue 1, le club stéphanois a été relégué en Ligue 2 après une saison difficile sur le plan sportif. Financièrement en revanche, les Verts ont les reins solides avec leur nouvel actionnaire Kilmer Sport, et cela pourrait leur être profitable durant l’été. Et pour cause, à Saint-Etienne, le fol espoir d’un repêchage en Ligue 1 se fait de plus en plus fort. Une théorie plausible selon un ex-dirigeant du football français qui s’est confié au Progrès.

« On n’est pas à l’abri que des clubs soient repêchés », nous glissait un ex-dirigeant du football français récemment. #ASSEhttps://t.co/v4d7HS2jU1 — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) May 21, 2025

« On n’est pas à l’abri que des clubs soient repêchés » a-t-il glissé. En cause, la situation financière très délicate de plusieurs clubs du championnat de France en raison du covid, du fiasco Mediapro et de la chute brutale des revenus liés aux droits TV ces dernières années. Plusieurs clubs de Ligue 1 tremblent avant leur passage devant la DNCG et quatre cas inquiètent particulièrement le gendarme financier du football français selon le quotidien régional, ceux de Angers, Reims, Le Havre et Nantes. Mais pour être repêché, Saint-Etienne doit espérer que deux de ces clubs ne passent pas la DNCG et soient rétrogradés en Ligue 2.

L'ASSE toujours dans l'espoir d'être repêchée

Car si un seul club venait à être relégué administrativement, c’est d’abord le perdant du barrage entre Reims et Metz qui sera sauvé, indique Le Progrès. S’il faut trouver en revanche un second club à repêcher, c’est logiquement Saint-Etienne, 17e de Ligue 1 en 2024-2025, qui le sera. Le média indique enfin que la situation de l’Olympique Lyonnais est aussi à surveiller. Même si ces dernières heures, la tendance n’est plus vraiment à une relégation administrative pour le club rhodanien, mais plutôt à une interdiction de recrutement et à un encadrement très strict de la masse salariale. Quoi qu’il en soit, les décisions qui seront prises fin mai et début juin par la DNCG avec les différents clubs de Ligue 1 seront scrutées de près à Saint-Etienne, où l’on espère toujours un énorme miracle pour jouer dans l’élite la saison prochaine.