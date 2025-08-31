ASSE ‍: Au tour de Paris de vouloir acheter Stassin

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne ne souhaite pas laisser partir Lucas Stassin avant la fin du marché des transferts, sauf si une grosse offre se présente. C'est au tour du Paris FC de tenter sa chance.

Déterminés à remonter en Ligue 1 en fin de saison, les Verts n'ont pas l'intention de se séparer de son attaquant belge de 20 ans. Mais, à un peu plus de 24 heures de la fermeture du mercato, l'ASSE sait que le danger rôde et qu'un club pourrait envoyer une proposition financière impossible à refuser. Ce club, ce ne sera pas le Stade Rennais, le club breton ayant bien pensé à Lucas Stassin avant de finalement renoncer à le faire venir. Mais, ce dimanche, Peuple Vert annonce que c'est désormais le Paris FC qui rêve de faire signer l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Aidé par la manne financière de la famille Arnault, le club de la capitale souhaite se renforcer afin de réussir son objectif premier, à savoir se maintenir en Ligue 1.

L'ASSE attend le Paris FC au coin du bois

Souhaitant évoluer au plus haut niveau européen dans le but d'être candidat à l'équipe de Belgique, Lucas Stassin est candidat au départ. D'autant que le joueur a entendu les propos du sélectionneur national des Diables Rouges, Rudi Garcia, lequel a dit qu'il pouvait difficilement convoquer un joueur qui évolue en Ligue 2. Pour le Paris Football Club, il va falloir taper fort afin de convaincre les dirigeants stéphanois de se séparer d'un de leurs meilleurs atouts cette saison. Une offre à 15 millions d'euros sera insuffisante, mais le promu parisien peut aller au-dessus de cette somme, comme ils avaient envisagé de le faire pour fait signer Matthis Abline. A voir où les Verts fixent le curseur pour Lucas Stassin, qui leur sera difficile à remplacer compte tenu de la fin imminente du mercato.