ASSE ‍: Rudi Garcia allume les Verts et Stassin

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

A quelques jours de la fin du mercato, Lucas Stassin n'a toujours pas clarifié sa situation à Saint-Etienne. Revenu quand même dans le onze titulaire le week-end dernier, l'attaquant paye son bras de fer estival en ratant une convocation en sélection belge.

En quelques mois seulement, Lucas Stassin s'est fait un nom en Ligue 1. Arrivé à Saint-Etienne lors de l'été 2024, il a inscrit 12 buts pour sa première saison dans le championnat de France. Des performances qui n'ont pas sauvé les Verts de la relégation mais qui lui ont offert une belle cote au mercato. Néanmoins, Stassin est resté à l'ASSE cet été malgré ses envies de départ. Le Belge a été retenu par le club stéphanois qui compte sur lui pour remonter en Ligue 1. Le joueur de 20 ans est allé au bras de fer avec sa direction, sans succès. Pour quitter le Forez d'ici la fin août, il lui faut une grosse offre financière d'un club.

Stassin à Saint-Etienne, ça ne va pas pour Garcia

La lenteur du dossier a compliqué le début de saison de Lucas Stassin. Elle l'a surtout privé de ses débuts avec la sélection belge. Ce vendredi, Rudi Garcia a donné sa liste pour le rassemblement de septembre de la Belgique. En l'absence de Romelu Lukaku (blessé), Stassin était un remplaçant crédible mais il n'a pas été retenu finalement pour jouer les qualifications au Mondial 2026. Pour justifier sa décision, le sélectionneur français des Belges a mis en avant le manque de rythme du jeune attaquant mais aussi la faiblesse de la Ligue 2 où évolue l'ASSE.

Packed and ready for September camp! 🧳 pic.twitter.com/bneAzLFPmR — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 29, 2025

« Michy Batshuayi est dans le groupe parce que c'est le seul attaquant de surface qui connaît bien la sélection, qui met toujours des buts. […] Certains la saison dernière ont plutôt fait une demi-saison. Je pense à Romeo Vermant, à Lucas Stassin qui ont fait six mois fantastiques, inscrivant plein de buts. Il y a le niveau de compétition du club aussi, je pense à Lucas, parce que Saint-Étienne est un grand club français mais pour l'instant, ils sont en deuxième division. Lui aussi on parle d'un éventuel transfert mais on ne sait pas si il va changer de club ou pas. Il y a plein de critères et de choses que l'on ne maîtrise pas aujourd'hui et qui fait qu'on ne peut pas se projeter plus que cela », a t-il indiqué en conférence de presse. Si Stassin rêve du Mondial 2026, il devra trouver un point de chute au mercato comme Lens ou les Anglais de Brentford, tout juste arrivés dans le dossier.