ASSE : Au pied du mur, Puel fait le premier pas vers Ruffier

Dans : ASSE.

Dans une zone dangereuse au classement de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne doit absolument réagir. Pour y parvenir, Claude Puel devra notamment s’appuyer sur le gardien Stéphane Ruffier malgré les tensions entre les deux hommes.

Sept défaites sur les huit derniers matchs de championnat. Avec une série aussi catastrophique, on comprend mieux pourquoi l’AS Saint-Etienne n’est pas concernée par la lutte pour les places européennes. Pire, l’actuel 15e de Ligue 1 se rapproche dangereusement de la zone rouge. Ce n’est vraiment pas le moment pour Claude Puel d’entretenir des tensions au sein de son groupe, notamment avec le gardien Stéphane Ruffier qui accepte difficilement les méthodes de son entraîneur. Le technicien a donc tenu à calmer le jeu en défendant son portier en difficulté ces dernières semaines.

« Les gardiens sont souvent tributaires de leur équipe, de leur défense, a expliqué le coach des Verts. Stéphane a été très performant à un moment donné, quand il était plus sollicité que maintenant. C’est un peu paradoxal car dans cette période où l’on a eu de bons résultats, on manquait vraiment de qualité. On marquait sur la fin, la VAR était avec nous, et Stéphane nous avait bien aidés. Là, il est un peu tributaire de notre manque de réussite. » C’est pourtant dans ces moments difficiles que Ruffier doit se montrer décisif pour son équipe qui, en cas de contre-performance sur le terrain de Brest dimanche, pourrait définitivement s’enfoncer dans la deuxième partie de tableau.