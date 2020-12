ASSE : Arteta viré ou un retour, Saliba dans l’attente

Dans : ASSE.

Grand espoir de l’ASSE, William Saliba avait explosé aux yeux des observateurs de la Ligue 1 avec des performances de premier choix lors de la saison 2018-2019.

Son transfert à Saint-Etienne l’été suivant pour 30 ME assorti d’un retour en prêt chez les Verts devait lui permettre de poursuivre sa progression, lui qui n’avait alors que 18 ans. Mais entre les blessures à l’ASSE et le changement d’entraineur à Arsenal, sa cote a brutalement baissé à Londres. Résultat, Mikel Arteta ne lui fait pas du tout confiance, malgré l’étonnement général chez les supporters, de voir que la défense d’Arsenal prend l’eau de toute part, et que le jeune français n’est même pas dans le groupe quand il y a des blessés ou des suspendus. Forcément, William Saliba a du mal à digérer cette situation, et son départ en janvier ne fait - quasiment - aucun doute.

Un retour à Saint-Etienne est toujours envisageable, Claude Puel désirant le récupérer, et les relations avec Arsenal s’étant améliorés récemment. Sans compter que l'ASSE en aurait bien besoin. Toutefois, le club anglais privilégie un passage par la Premier League pour son défenseur central. A moins que, selon L’Equipe, la situation ne soit bouleversée par une décision brutale en haut lieu. Les Gunners sont en lutte pour le maintien, ce qui ne correspond ni aux objectifs, ni aux dépenses effectués sur le marché des transferts ces dernières années. Résultat, Mikel Arteta pourrait bien finir par prendre la porte en janvier, ce qui aurait comme conséquence de redistribuer les cartes, y compris pour William Saliba.