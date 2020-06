ASSE : Aouchiche a sept offres, Saint-Etienne tremble !

Dans : ASSE.

A la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel, Saint-Etienne a totalement jeté son dévolu sur Adil Aouchiche (PSG).

Le milieu offensif de 17 ans a fait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il ne signerait pas son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur. Un coup dur pour le champion de France en titre, qui voit donc partir deux joueurs extrêmement prometteurs cet été avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Reste maintenant à voir où l’international U17 de l’Equipe de France va rebondir. A ce sujet, le flou est encore total selon Foot Mercato, qui affirme que sept clubs sont toujours en lice pour rafler la mise dans ce dossier.

Favori de longue date, Saint-Etienne a toujours une légère longueur d’avance sur la concurrence. Mais les Verts trembleront jusqu’au bout puisqu’ils disposent de deux concurrents en France avec le Stade Rennais et le Lille OSC, toujours actifs dans ce dossier et qui rêvent de rafler la mise au nez et à la barbe de l’ASSE. Par ailleurs, la Bundesliga a totalement craqué sur le profil d’Adil Aouchiche puisque quatre clubs allemands ont manifesté leur intérêt pour le meneur de jeu du PSG : le Borussia Dortmund, Schalke 04, le Bayer Leverkusen et le Red Bull Leipzig. Selon le média, toutes les formations citées ont envoyé une offre concrète à Adil Aouchiche, dont les représentants ont donc de la lecture avant de faire un choix définitif. Saint-Etienne peut toutefois avoir de l’espoir car il est rappelé que l’aspect sportif sera prioritaire sur l’aspect financier aux yeux du joueur et de son entourage. Pour Adil Aouchiche, l’objectif est d’être un titulaire en première division la saison prochaine. Cela tombe bien, Claude Puel est prêt à lui offrir un temps de jeu conséquent…