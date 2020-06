ASSE : Attention avec Aouchiche, Puel ne fait pas le malin

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne est désormais dans l'attente du choix d'Adil Aouchiche, et du côté de l'entraîneur des Verts on ne veut pas crier victoire trop vite.

C’est le dossier qui excite l’ensemble des supporters stéphanois, surtout depuis que l’on sait qu’il est récemment venu à Saint-Etienne visiter l’Etrat, Adil Aouchiche va-t-il quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’ASSE ? S’il est désormais clair que le milieu offensif du PSG va quitter son club formateur, la signature d’Adil Aouchiche chez les Verts est loin d’être acquise, les offres étant nombreuses à arriver sur le bureau de l’agent du jeune parisien. Ces dernières semaines, on a ainsi évoqué des clubs tels que le Bayern Munich, la Juventus, Rennes, Lille ou bien encore Leverkusen, de quoi forcément faire réfléchir Adil Aouchiche et son entourage concernant la suite de la carrière du milieu de terrain de 18 ans.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Claude Puel n’a pas échappé à une question sur Adil Aouchiche, et l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a été d’une prudence absolue sur la possibilité que le joueur parisien signe rapidement chez les Verts. « Les jeunes joueurs nous intéressent. J'aime parler des choses concrètes, mais oui Adil Aouchiche a un profil qui m'intéresse, et c'est globalement tout ce que je peux dire sur ce sujet. Beaucoup de clubs sont prêts à l'accueillir et tout dépendra de lui », a prévenu Claude Puel, qui fait clairement comprendre que l’ASSE a joué sa carte, mais ne peut pas forcer la main du milieu offensif. Adil Aouchiche n'a donc pas encore fini de faire parler le Peuple Vert.