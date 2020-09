ASSE : Aouchiche a quitté le PSG à cause d’un coup de foudre

Dans : ASSE.

Malgré les tentatives du directeur sportif Leonardo, Adil Aouchiche a préféré quitter le Paris Saint-Germain cet été. Le milieu offensif a privilégié le projet de l’AS Saint-Etienne et de son entraîneur Claude Puel.

Comme Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich, Adil Aouchiche n’a pas souhaité passer professionnel au Paris Saint-Germain. Le milieu offensif de 18 ans a quitté son club formateur à la fin de son contrat aspirant, alors que le directeur sportif Leonardo a tout fait pour le retenir jusqu’au bout. « J'ai fait le choix de venir ici à l'ASSE, mais j'aurais pu rester aussi, a confirmé la recrue de l’AS Saint-Etienne à la chaîne Téléfoot. C'est mon choix aujourd'hui. Je pense que c'est le bon et j'espère que ce sera le bon. »

Aouchiche n’en doute pas une seule seconde, lui qui avait immédiatement été séduit par le discours de l’entraîneur des Verts Claude Puel. « Il ne parle que de football, c’est vraiment un amoureux, a décrit l’ancien Parisien. On le ressent quand on parle avec lui. J’ai ressenti directement ce feeling. Il me dit que je suis un très bon joueur, ça fait plaisir forcément. Il va beaucoup me faire travailler et progresser. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis ici. Avec un coach comme ça, on ne peut que progresser. » Tandis qu’au PSG, l'entraîneur Thomas Tuchel ne lui aurait offert que de rares opportunités dans la saison.