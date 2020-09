ASSE : Ruffier c'est fini, Puel le pousse dehors !

Dans : ASSE.

Entre l'AS Saint-Etienne et Stéphane Ruffier, le divorce est total, le gardien de but va passer l'année dans les tribunes s'il ne décide pas de partir lors du mercato.

La situation a totalement dégénéré depuis le début de l’année 2020 entre Stéphane Ruffier et Claude Puel, et désormais plus rien ne semble devoir changer la donne. Le dernier épisode en date, à savoir le recommandé reçu par le gardien de but des Verts pour un problème de masque sur le parking du centre d’entraînement, démontre que tout est bon pour faire dégénérer la situation. Mais du côté de Stéphane Ruffier, on ne s’affole pas, l’expérimenté portier de l’ASSE ayant visiblement décidé d’aller au bout de son juteux contrat même sans jouer. De quoi évidemment agacer aussi Roland Romeyer et Bernard Caïazzo.

Ce qui est certain, c’est que Claude Puel est, lui, droit dans ses bottes et ne voit aucune raison de faire un cadeau à Stéphane Ruffier. « J'ai envie de travailler avec des joueurs qui ont envie d'avancer et avec lesquels je peux me projeter (...) Stéphane Ruffier ? Ce joueur s'est mis hors-jeu avec tout le comportement et les déclarations de son agent. Il y a eu, de ma part, une volonté sur un match de faire souffler Stéphane. Et puis, ça a de suite dégénéré. Dès le jour même, c'est parti dans tous les réseaux, tous les médias. À un moment donné, il y a une décision sportive qu'il n'a pas du tout acceptée. J'ai été très surpris de la réaction, je n'avais jamais vu de telles déclarations et d'un tel enchaînement », a confié, sur RMC, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui de son côté ne veut plus entendre parler de Stéphane Ruffier.