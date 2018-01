ASSE : Anderlecht officialise le retour de Beric à l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Ce mercredi, le RCS Anderlecht a confirmé que le prêt de Robert Beric était terminé et que l'attaquant retournait à l'AS Saint-Etienne, comme cela avait été annoncé depuis plusieurs jours. « Le RSCA et l'AS Saint-Étienne ont conclu un accord concernant la résiliation anticipée du prêt de Robert Beric. L'attaquant slovène arriva au Sporting, sur base locative, en provenance de la formation française de première division lors du dernier mercato estival, mais il retourne désormais chez Les Verts après quatre mois en mauve et blanc. En tout, Robert Beric a participé à six matches de championnat avec le RSCA. Notre club tient à remercier Robert Beric pour son engagement ces derniers mois et lui souhaite bonne chance pour la seconde moitié de saison ! », indique la formation belge.