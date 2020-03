ASSE : Aholou cambriolé en plein match de Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Que ce soit sur le terrain ou en dehors, rien ne va à Saint-Etienne et ce n’est pas Jean-Eudes Aholou qui va dire le contraire.

Titularisé par Claude Puel face aux Girondins de Bordeaux dimanche après-midi, l’ancien milieu défensif d’Orléans, de Strasbourg et de l’AS Monaco a eu une mauvaise nouvelle en rentrant chez lui. Et pour cause, Le Progrès annonce ce lundi matin que le domicile du milieu de terrain de Saint-Etienne a été visité pendant le match ASSE-Bordeaux (1-1). Des vêtements et des chaussures de marque auraient notamment été dérobés mais pour l’heure, le préjudice total de ce cambriolage n’a pas été communiqué par la police.