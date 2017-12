ASSE : Acheté 6ME, il revient pour sauver l'ASSE !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Les informations qui circulaient depuis plusieurs jours sur le retour d'un attaquant prêté par l'AS Saint-Etienne à Anderlecht se confirment ce dimanche. En effet, Le Progrès annonce que Robert Beric, recruté pour 6ME par l'ASSE lors du mercato 2015 au Rapid Vienne, est rapatrié d'urgence chez les Verts afin d'essayer de contribuer à l'opération maintien déclenchée par le club du Forez.

Car si Oscar Garcia ne comptait pas sur l'attaquant slovène, ce qui avait poussé ce dernier à accepter un prêt d'une saison en Belgique, le duo Gasset-Printant est lui convaincu que Robert Beric peut être un vrai renfort au sein d'un effectif clairement dans le dur sur le plan offensif. Le quotidien régional précise que Robert Beric fera un bref réveillon et rejoindra lundi ses coéquipiers stéphanois directement en Espagne, l'ASSE partant en stage à Murcie avant d'être à 100% au moment de la reprise. Même si on ne peut pas parler de renfort supplémentaire, l'AS Saint-Etienne a tout de même un premier joker de plus dans les mains dans sa quête du maintien en Ligue 1.