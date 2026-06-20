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CdM 2026 : Equateur - Curaçao : les compos (02h sur BeIN 1)

Mondial 202621 juin , 00:46
parGuillaume Conte
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Equateur : Galíndez; Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Vite, Alan Franco; Alcivar, Gonzalo Plata, Yeboah; Enner Valencia
Curaçao : Room; Floranus, Gaari, Obispo, Brenet, Fonville; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong; Locadia
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Derniers commentaires

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

Justement... relit donc ! Mdr

EdF : Mbappé fait une demande forte, Deschamps refuse

la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

Moreira devrait aller a leverkusen. Bla... Bla... Bla... Les merdias ne nous auront plus

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

N importe quoi ils ont eu tres tres chaud les allemands.

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

« Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, les Allemands gagnent toujours. » (Gary Lineker)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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