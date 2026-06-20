CdM 2026 : Equateur - Curaçao : les compos (02h sur BeIN 1)

Justement... relit donc ! Mdr
la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo
Moreira devrait aller a leverkusen. Bla... Bla... Bla... Les merdias ne nous auront plus
N importe quoi ils ont eu tres tres chaud les allemands.
« Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, les Allemands gagnent toujours. » (Gary Lineker)
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