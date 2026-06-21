Football/Coupe du monde-L'Espagne motivée par les critiques face à l'Arabie saoudite

par Trevor Stynes

ATLANTA, Géorgie, 20 juin (Reuters) - L'Espagne, après un match nul sans relief et sans but contre le Cap-Vert lors de son premier affrontement de la Coupe du monde, cherche à se racheter dimanche face à l'Arabie saoudite en match du groupe H.

Le sélectionneur Luis de la Fuente a reconnu samedi que les critiques avaient atteint ses joueurs, tout en affirmant qu'elles les motivaient.

"Nous vivons dans une bulle, mais les critiques nous motivent car nous avons des footballeurs très compétitifs," a-t-il déclaré aux journalistes samedi.

On attendait beaucoup de l'Espagne face à ces nouveaux venus dans la compétition, mais l'équipe n'a pas réussi à trouver la faille face à la formation africaine et doit désormais remporter une victoire convaincante dimanche lors du match contre les Saoudiens pour regagner un peu de confiance.

Tout en reconnaissant les lacunes affichées face au Cap-Vert, l'entraîneur espagnol a écarté tout sentiment de désarroi.

"L’autre jour, nous n’étions pas assez incisifs," a-t-il reconnu. "Les joueurs ont vraiment hâte d’entrer sur le terrain et ils joueront très différemment demain."

L’Arabie saoudite a également fait match nul lors de son premier match, 1-1 contre l’Uruguay, et l’Espagne sait qu’elle devra à nouveau faire face à une équipe qui se positionnera probablement de manière défensive.

Une fois de plus, le sélectionneur espagnol a dû répondre à de nombreuses questions sur la condition physique de Lamine Yamal. L’ailier de 18 ans est entré en jeu contre le Cap-Vert pour la première fois depuis avril.

"Il se sent bien, c’est la meilleure nouvelle," a déclaré Luis de la Fuente. "Nous verrons combien de minutes il devra jouer. Certains d’entre vous évoquent sa présence dans le onze de départ, ou la durée de son temps de jeu, mais l’essentiel, c’est qu’il soit de retour."

Luis de la Fuente fêtera ses 65 ans dimanche, et son souhait d’anniversaire est simple.

"Mon plus beau cadeau serait d’être heureux, que nous n’ayons pas de blessés, que nous fassions un bon match et, espérons-le, que nous gagnions," a-t-il déclaré.