Football/Coupe du monde-L'Espagne motivée par les critiques face à l'Arabie saoudite

Je pense que c'est ton cerveau qui est en état de dégradation voire décomposition 🥱
La vraie mauvaise nouvelle c'est que tu as 1196 like et que cela signifie qu'il y a un sacré paquet de trouduc chez nous pour être capable de t'accorder un quelconque crédit : )
Et aller encore une info bidon de plus, tout ca n'est que pure mensonge, Aguerd ne quittera pas l'OM, d'ailleirs qiand on entend tout ces medias bidon tout les joueurs de l'OM sont a vendre alirs que c'est totalement faux, de plus il n'y a aucune clause qui a ete inserer dans le contrat d'Aguerd et Aguerd ne partira pas, car lui n'a jamais dit qu'il voulais partir comme une bonne partie des joueurs, mais bon les medias haineux eux veulent que tout les joueurs partent et quittent l'OM, surtout les sites bidons comme celui ci, eux qui racontent constamment des aneries.
Justement... relit donc ! Mdr
la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo
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