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Football/Coupe du monde-L'Espagne motivée par les critiques face à l'Arabie saoudite

Mondial 202621 juin , 3:18
parFoot01 avec Reuters
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par Trevor Stynes
ATLANTA, Géorgie, 20 juin (Reuters) - L'Espagne, après un match nul sans relief et sans but contre le Cap-Vert lors de son premier affrontement de la Coupe du monde, cherche à se racheter dimanche face à l'Arabie saoudite en match du groupe H.
Le sélectionneur Luis de la Fuente a reconnu samedi que les critiques avaient atteint ses joueurs, tout en affirmant qu'elles les motivaient.
"Nous vivons dans une bulle, mais les critiques nous motivent car nous avons des footballeurs très compétitifs," a-t-il déclaré aux journalistes samedi.
On attendait beaucoup de l'Espagne face à ces nouveaux venus dans la compétition, mais l'équipe n'a pas réussi à trouver la faille face à la formation africaine et doit désormais remporter une victoire convaincante dimanche lors du match contre les Saoudiens pour regagner un peu de confiance.
Tout en reconnaissant les lacunes affichées face au Cap-Vert, l'entraîneur espagnol a écarté tout sentiment de désarroi.
"L’autre jour, nous n’étions pas assez incisifs," a-t-il reconnu. "Les joueurs ont vraiment hâte d’entrer sur le terrain et ils joueront très différemment demain."
L’Arabie saoudite a également fait match nul lors de son premier match, 1-1 contre l’Uruguay, et l’Espagne sait qu’elle devra à nouveau faire face à une équipe qui se positionnera probablement de manière défensive.
Une fois de plus, le sélectionneur espagnol a dû répondre à de nombreuses questions sur la condition physique de Lamine Yamal. L’ailier de 18 ans est entré en jeu contre le Cap-Vert pour la première fois depuis avril.
"Il se sent bien, c’est la meilleure nouvelle," a déclaré Luis de la Fuente. "Nous verrons combien de minutes il devra jouer. Certains d’entre vous évoquent sa présence dans le onze de départ, ou la durée de son temps de jeu, mais l’essentiel, c’est qu’il soit de retour."
Luis de la Fuente fêtera ses 65 ans dimanche, et son souhait d’anniversaire est simple.
"Mon plus beau cadeau serait d’être heureux, que nous n’ayons pas de blessés, que nous fassions un bon match et, espérons-le, que nous gagnions," a-t-il déclaré.
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Derniers commentaires

Six mois à l’OM, il ne s'en remet pas

Je pense que c'est ton cerveau qui est en état de dégradation voire décomposition 🥱

OL : Jonathan David à Lyon, c'est 35 millions d'euros

La vraie mauvaise nouvelle c'est que tu as 1196 like et que cela signifie qu'il y a un sacré paquet de trouduc chez nous pour être capable de t'accorder un quelconque crédit : )

Aguerd quitte l'OM, sa décision est prise

Et aller encore une info bidon de plus, tout ca n'est que pure mensonge, Aguerd ne quittera pas l'OM, d'ailleirs qiand on entend tout ces medias bidon tout les joueurs de l'OM sont a vendre alirs que c'est totalement faux, de plus il n'y a aucune clause qui a ete inserer dans le contrat d'Aguerd et Aguerd ne partira pas, car lui n'a jamais dit qu'il voulais partir comme une bonne partie des joueurs, mais bon les medias haineux eux veulent que tout les joueurs partent et quittent l'OM, surtout les sites bidons comme celui ci, eux qui racontent constamment des aneries.

L'Allemagne a un héros, il s'appelle Undav

Justement... relit donc ! Mdr

EdF : Mbappé fait une demande forte, Deschamps refuse

la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo

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