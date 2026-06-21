Football/Coupe du monde-L'Espagne motivée par les critiques face à l'Arabie saoudite

Et aller encore une info bidon de plus, tout ca n'est que pure mensonge, Aguerd ne quittera pas l'OM, d'ailleirs qiand on entend tout ces medias bidon tout les joueurs de l'OM sont a vendre alirs que c'est totalement faux, de plus il n'y a aucune clause qui a ete inserer dans le contrat d'Aguerd et Aguerd ne partira pas, car lui n'a jamais dit qu'il voulais partir comme une bonne partie des joueurs, mais bon les medias haineux eux veulent que tout les joueurs partent et quittent l'OM, surtout les sites bidons comme celui ci, eux qui racontent constamment des aneries.
Justement... relit donc ! Mdr
la difference c'est que la deche est le selectionneur de l'EDF depuis 12 ans, un titre de champion du monde, une finale de CDM et d'euro....et toi, t'es olivier atton sur foot01.....comment dire, LOL t'es rigolo
Moreira devrait aller a leverkusen. Bla... Bla... Bla... Les merdias ne nous auront plus
N importe quoi ils ont eu tres tres chaud les allemands.
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