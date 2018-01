ASSE : Accord ASSE-Wolfsburg, reste plus qu'un énorme détail pour Ntep...

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Toujours directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, Dominique Rocheteau a tenu à faire le point concernant le mercato des Verts. Et notamment à évoquer le cas de Paul-Georges Ntep dont ButFootballClub affirmait samedi qu'il avait donné son accord pour s'engager avec l'ASSE lors de ce mercato d'hiver. Une affirmation qui n'est pas exacte, même si le dossier est chaud bouillant.

Ce dimanche, si Le Progrès précise que les dirigeants de l'AS Saint-Etienne et ceux de Wolfsburg ont trouvé un accord pour un prêt de l'attaquant sans option d'achat, Dominique Rocheteau rappelle lui que Paul-Georges Ntep hésite toujours à dire oui à l'ASSE, plusieurs offres lui étant parvenues durant ce mois de janvier. « Il sera prêté, c’est une certitude. Mais nous ne sommes pas seuls sur les rangs et c’est le joueur qui choisit. Il ne l’a pas encore fait », a clairement répondu le dirigeant de l'AS Saint-Etienne, histoire de relativiser l'imminence d'une opération qui pourrait faire durer le suspense encore quelques jours, et peut-être même jusqu'à la fin du mercato d'hiver. Du côté du clan Ntep c'est silence radio, l'attaquant voulant éviter la multiplication des rumeurs avant un choix important pour la suite de la carrière de l'ancien rennais. Dans les bureaux de l'ASSE, on croise les doigts...