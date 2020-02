ASSE : 5 joueurs menacés, le mercato d'été sera bouillant

Dans : ASSE.

Quinzième de Ligue 1 avec seulement 4 points d’avance sur Nîmes, actuel barragiste, l’AS Saint-Etienne est dans une situation extrêmement délicate.

En début de saison, les Verts visaient une qualification européenne et voilà que désormais, l’équipe de Claude Puel bataille péniblement pour le maintien. Assurément, cette situation laisse présager un énorme chamboule-tout lors du prochain mercato estival. Désireux de s’appuyer sur des joueurs techniques et motivés par le projet de l’ASSE, Claude Puel ne fera pas dans les sentiments et selon les informations obtenues par But Football Club, cinq joueurs sont extrêmement menacés et devraient être priés de trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival.

Il s’agit de Loïs Dony, d’Assane Diousse, de Jean-Eudes Aholou, de Sergi Palencia et de Gabriel Silva, lesquels n’entrent pas dans les plans de Claude Puel pour la saison prochaine selon les informations du média. Par ailleurs, l’avenir de plusieurs cadres est grandement incertain. En fin de contrat avec l’ASSE en juin 2021, Romain Hamouma se pose de nombreuses questions au sujet de son avenir dans le Forez, et envisagerait doucement mais surement un départ… tout comme Stéphane Ruffier. Le gardien du temple vert effectue sans aucun doute sa saison la moins aboutie depuis bien longtemps en Ligue 1, et pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. « Rien d’étonnant puisqu’à part les jeunes, l’arrivée de Puel n’a été bénéfique à personne dans un vestiaire où les statuts étaient trop clairement définis avec Jean-Louis Gasset » précise le média, pour qui le prochain mercato estival sera chaud à Saint-Etienne.