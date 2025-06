ASSE ‍: 20 millions pour Stassin, deux clubs sont bouillants

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Avec la descente en Ligue 2, les dirigeants de Saint-Etienne sont conscients qu'il sera difficile de conserver les joueurs les plus convoités. Parmi eux, Lucas Stassin, lequel continue de faire saliver la Premier League.

La saison qui vient de se conclure n'aura pas du tout marqué l'histoire de l'AS Saint-Etienne. En tout cas, pas comme les supporters espéraient. D'abord sous la houlette d'Olivier Dall'Oglio puis sous celle d'Eirik Horneland, les Stéphanois ont vécu un cauchemar et ont terminé l'exercice en tant que deuxième pire défense du championnat. Une frustration d'autant plus grande que les Verts n'avaient pas réellement de problème dans le secteur offensif. Ce, grâce à la deuxième partie de saison rayonnante de Lucas Stassin. Auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1, l'attaquant belge veut absolument quitter le Forez pour rejoindre un club qui lui permettra de poursuivre sa progression. Un temps convoité par Brentford, il pourrait bien faire le grand saut vers la Premier League.

Brentford perd Mbeumo, la place est libre pour Stassin

L’ASSE prépare une armada pour la Ligue 2 https://t.co/brx1qlQWyq — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2025

En effet, le journaliste Sacha Tavolieri indiquait en avril dernier que Brentford était prêt à recruter Lucas Stassin cet été. Les récents chamboulements dans l'effectif des Bees relancent donc forcément les rumeurs. Ces derniers s'apprêtent à perdre Bryan Mbeumo, lequel a pris la décision de partir pour rejoindre Manchester United, selon les informations de The Athletic. Avec sa vente, les dirigeants de Brentford n'auraient alors aucun mal à poser les 20 millions d'euros demandés par leurs homologues de l'AS Saint-Etienne. C'est aussi le cas de West Ham, qui vient d'accélérer ces dernières heures pour essayer de récupérer le buteur des Diables Rouges, affirme L'Equipe.

Pour rappel, Lucas Stassin est sous contrat avec les Verts jusqu'en juin 2028. Mais n'ayant pas l'intention de passer une saison en Ligue 2, au sortir de quelques mois très prometteurs, l'international Espoirs belge n'aura aucune peine à forcer son départ si un club débarque avec la somme demandée.