ASSE : 2 ME dans les caisses, le mercato est lancé

Dans : ASSE.

Héros de l’AS Saint-Etienne lors du derby face à l’Olympique Lyonnais en octobre dernier, Robert Beric n’était toutefois pas un titulaire de Claude Puel dans le Forez.

Lassé de squatter le banc des Verts en permanence, l’international slovène va définitivement quitter Saint-Etienne. Comme indiqué par ailleurs, un accord a été trouvé entre l’attaquant de 28 ans et l’équipe des Chicago Fire en Major League Soccer. En ce milieu de semaine, But apporte quelques détails sur l’opération. Selon le média, l’ASSE va récupérer une faible indemnité de transfert, comprise entre 1 et 2 ME pour ce transfert.

De plus, Robert Beric a quitté la séance d’entraînement de mardi à l’Etrat en disant adieu aux supporters, ce qui confirme l’imminence du transfert. Reste désormais à voir si cette légère manne financière mais surtout le fait d’économiser le salaire de Robert Beric pour les six mois à venir va permettre à l’AS Saint-Etienne de recruter au mercato hivernal. Claude Puel attendait que sa direction dégraisse quelque peu son effectif avant de penser à d’éventuels renforts, l’opération a officiellement commencé avec le départ de Robert Beric. A la recherche d’un joueur offensif, les Verts ne seront néanmoins pas en mesure de réaliser une folie sur le marché des transferts. Et d’autres départs pourraient être nécessaires au vu de la quantité de joueurs sous contrat avant de penser à recruter pour une équipe de Saint-Etienne qui pointe à la 15e place de L1.