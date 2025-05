Une vente à 15 millions, Rennes se pince pour y croire

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Les flops ont été nombreux cette saison au Stade Rennais, mais concernant Albert Gronbaek, une porte de sortie rémunératrice voit le jour en cette fin de saison.

Décevante saison pour le Stade Rennais, qui n’a pas su répondre aux attentes générées par le changement total de l’effectif au mercato de l’été dernier. Une équipe cosmopolite a été recrutée, et malgré une entame de championnat convaincante lors du premier match face à l’OL, ce fut ensuite un écroulement total au point que le club breton a du se battre pour se maintenir dans l’élite. Les flops sont donc nombreux et un premier tri a été fait cet hiver. Le milieu offensif Albert Gronbaek a ainsi été prêté à Southampton, désespéré d’inverser la tendance pour son maintien en Premier League. Malgré une blessure au tendon qui l’a privé de la fin de saison, le Danois avait marqué des points lors de ses premières apparitions. Les Saints sont donc tentés par l’idée de l’acheter définitivement, ce à quoi Rennes n’a rien à redire.

Le SRFC est heureux d’annoncer la nomination de Loïc Désiré en tant que Directeur sportif. ✍️



Le Castelroussin arrive de Strasbourg où il était Responsable du recrutement depuis 2014. Ancien Vannetais, Loïc retrouve une région qu’il connaît très bien.



Degemer Mat Loïc ! 🔴⚫️ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 18, 2025

Surtout que le média Sports Boom précise que Southampton est prêt à mettre le montant de sa valeur marchande, à savoir 15 millions d’euros. C’est également le prix déboursé par les « Rouge et Noir » pour le faire venir de Norvège (Bodo Glimt) l’été dernier. Il est à noter que les clubs anglais relégués de Premier League reçoivent un joli pactole de compensation pour continuer à investir et les aider à ne pas sombrer financièrement en quittant la très lucrative première division anglaise. Southampton est donc persuadé que Gronbaek est un joueur idéal pour jouer en Championship et remonter rapidement. De son côté, le Stade Rennais ne s’opposera donc pas au départ de l’international danois, qui a encore quatre ans de contrat au Roazhon Park.