Un grand espoir anglais part au clash pour signer à Rennes

Avec le départ d’Adrien Truffert à Bournemouth, le Stade Rennais prospecte activement pour recruter un latéral gauche. En ce sens, le club breton a ciblé Archie Brown, bien décidé à quitter La Gantoise.

Après une saison 2024-2025 très décevante, le Stade Rennais est bien décidé à tout changer ou presque au sein de son effectif. Habib Beye et le nouveau directeur sportif Loïc Désiré sont à la manoeuvre, et l’une de leurs priorités du moment est de compenser le départ d’Adrien Truffert à Bournemouth. Le capitaine breton a rejoint le club anglais pour 13 millions d’euros, et Rennes doit à présent se trouver un nouveau latéral gauche. Il y a quelques jours, le site Jeunes Footeux avait révélé l’existence de la piste Archie Brown, latéral gauche anglais de 23 ans évoluant à La Gantoise.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Archie Brown pushing for a move! The left back didn’t come back from vacation in Gent & said he was sick, then never returned. The English defender’s about to leave #KAAGent this summer.

🔵🦬 Buffalos received calls from #SerieA and #Ligue1 teams for Brown but are not… pic.twitter.com/7V0e4xhUew