SRFC : Stéphan, Maurice, Holveck… La crise crée des tensions

En totale harmonie au début de leur collaboration, les décideurs du Stade Rennais sont apparemment moins en accord depuis quelques temps. Il faut dire que le club breton traverse une grosse crise sportive.

Après un mercato jugé pertinent et un début de saison prometteur, le Stade Rennais semblait parti pour réaliser un exercice à la hauteur de ses ambitions. On voyait déjà les Rouge et Noir lutter pour les premiers rôles en championnat tout en montrant un beau visage en Ligue des Champions. Mais la situation s’est vite dégradée. En effet, les hommes de Julien Stéphan n’ont remporté qu’un seul de leurs 11 derniers matchs toutes compétitions confondues ! Une vraie crise sportive qui fait inévitablement des dégâts en interne. Pour commencer, l’entraîneur rennais a fait quelques déclarations en laissant entendre qu’une fin de cycle pourrait l’inciter à quitter son poste. Lui qui n’est pourtant pas menacé. Au contraire, le président Nicolas Holveck lui a récemment renouvelé sa confiance.

Mais l’autre problème, c’est que les relations entre Stéphan, le directeur sportif Florian Maurice et leur patron, décrites comme harmonieuses au début de leur collaboration ces derniers mois, seraient désormais « moins fluides » selon un proche du Stade Rennais. Ce que le technicien s’est empressé de démentir. « Notre relation est harmonieuse, fluide et bonne, a assuré le fils de Guy Stéphan dans des propos relayés par L’Equipe. C'était le cas en début de saison, ça continue aujourd'hui. » Compte tenu des résultats largement insuffisants par rapport aux investissements, on se doute que l’ambiance n’est pas si parfaite en interne.