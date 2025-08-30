SRFC ‍: Stassin, Embolo... Rennes s'affole après l'échec Harder

Dans : Rennes.

Par Alexis Rose

Alors que le dossier Conrad Harder semble définitivement enterré, le Stade Rennais se retrouve dans l’obligation de relancer d’autres pistes en cette fin de mercato, notamment celles menant à Lucas Stassin (ASSE) et Breel Embolo (Monaco).

Après avoir recruté Estéban Lepaul en provenance d’Angers contre un chèque de 15 millions d’euros, Rennes prévoit toujours de faire venir un autre buteur avant la fermeture du marché des transferts. L’heureux élu aurait dû être Conrad Harder, mais alors que le deal était bouclé avec le Sporting, avec un transfert de 30 ME à la clé, et que l’attaquant danois était attendu ce samedi en Bretagne pour signer son contrat, le transfert a finalement capoté dans la nuit de vendredi à samedi… Il faut dire que les dirigeants du Stade Rennais n’ont pas du tout apprécié le double-jeu des agents du joueur de 20 ans, qui ont continué à discuter avec des clubs anglais et allemands malgré un accord entre toutes les parties. Finalement, le SRFC a décidé d'abandonner la piste Harder, qui devrait logiquement prendre la direction du RB Leipzig. Mais qui sera le remplaçant d’Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham Forest durant ce mercato ?

Rennes s’attaque à Stassin et Embolo

🔴⚫️ Le Stade Rennais a relancé la piste Lucas Stassin ce matin et pris contact avec l’AS Monaco pour Breel Embolo.



🗣️ Discussions en cours.



🇫🇷 Quoi qu’il en soit, Rennes doit faire un attaquant.



⏳ Plus d’infos à suivre. #mercato #SRFC pic.twitter.com/48CIKWtHfu — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2025

Il se trouve probablement déjà dans un club français, puisque selon les informations de Ouest France, le club rouge et noir a relancé le dossier Lucas Stassin, tout en partant aussi sur la piste menant à Breel Embolo. Concernant le Belge de 20 ans, il est « chaud pour venir » à Rennes, mais Saint-Etienne bloque pour l’instant « la porte à toutes discussions, malgré des approches chiffrées, autour de 18 millions d’euros ». Si les Verts refusent toujours de vendre Stassin, le club entraîné par Habib Beye prévoit de foncer sur Embolo. L’international suisse de 28 ans fait partie des possibilités, et contrairement au Belge de Sainté, il bénéficie d’un bon de sortie, sachant que l’ASM a besoin de vendre avant la fin du mercato. Mais alors qu’Embolo arrive à un an de la fin de son contrat, d’autres clubs européens comme l'AC Milan ou Naples sont aussi sur les rangs. Autant dire que le SRFC va probablement devoir plancher sur un plan D pour ne pas risquer d’arriver au 1er septembre sans nouvel avant-centre…