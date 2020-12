SRFC : Panique en Bretagne, Rennes joue le maintien !

Dans : Rennes.

Après une nouvelle défaite à domicile face à Lens samedi après-midi, le Stade Rennais est en crise.

Battu à Krasnodar et officiellement éliminé de toutes compétitions européennes en milieu de semaine, le Stade Rennais devait réagir en Ligue 1 face à Lens. À la peine physiquement, les Rouges et Noirs ont été dominés dans leur enceinte par des Lensois plus efficaces (0-2). Le constat est terrible : les Bretons n'ont remporté qu'un match sur les 12 derniers qu'ils ont disputé. À l'image d'un Eduardo Camavinga en dessous de son niveau depuis quelques semaines, le jeune effectif rennais semble vraiment accuser le coup depuis le début de la Ligue des Champions. Cette nouvelle défaite propulse le club à la 8eme place du classement, qui pourrait encore chuter après les résultats complets de la 13ème journée. Furieux pendant le match, faisant même 4 changements d'un coup à la mi-temps, Julien Stéphan s'est exprimé après la rencontre. Et ses propos sont forts.

« On va devoir lutter pour le maintien. On doit reconsidérer immédiatement les objectifs. C’est une grande alerte pour tout le monde, il faut être lucide, voir ce qu’il se passe sur le terrain. On n’est pas préparés mentalement pour vivre ce qu’on va vivre » a déclaré le fils de Guy Stéphan. Après un départ canon en L1 et le début d'un rêve avec une première participation à la Ligue des Champions, le Stade Rennais va désormais devoir revenir aux fondamentaux. Dans un championnat où de nombreuses formations sont au contact, une mauvaise série peut vite coûter très cher. L'entraîneur rennais va devoir rapidement trouver les solutions, sous peine de voir les places européennes s'envoler en fin de saison. Difficile néanmoins d'imaginer un effectif de la qualité du Stade Rennais se battre pour sa survie dans l'élite.