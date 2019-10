SRFC : Ben Yedder est trop fort, Stéphan l'avoue

Dans : Rennes, Ligue 1.

Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, après la défaite à Monaco (2-3) : « Il y a beaucoup de déception. C'est cruel pour nous, avec ce but dans les arrêts de jeu. Mais il faut être lucide. On a fait une première période très insuffisante. On a été dominés partout. On est heureux de rentrer aux vestiaires avec le 1-1. Ensuite, on a la chance de mener en début de deuxième période. Mais on fait un cadeau sur l'égalisation. Puis, on a été battus par le talent d'un joueur, Ben Yedder, qui a mis un but exceptionnel. Très peu d'attaquants sont capables de mettre ce type de buts en Ligue 1. La situation n'est pas satisfaisante. On a marqué trop peu de points sur les sept derniers matchs. Mais il faut rester solidaire, s'accrocher et chercher le déclic. On doit faire front. Je dois me poser en rassembleur, en fédérateur. J'ai de la force pour y parvenir et aider les joueurs », a-t-il lancé en conférence de presse.