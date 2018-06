SRFC : Ben Arfa à Rennes ? Letang est cash, c'est impossible

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, PSG.

Cet été, l’une des priorités du mercato à Rennes sera indéniablement le recrutement d’un meneur de jeu.

Et pour cause, les Bretons ont perdu Whabi Khazri et Yoann Gourcuff. Ainsi, le nom d’Hatem Ben Arfa a régulièrement été associé à l’équipe de Sabri Lamouchi. Mais le Stade Rennais est-il en mesure de s’aligner sur le salaire colossal de l’international français ? Dans les colonnes du Parisien, Olivier Létang a confié que cette arrivée était peu probable au mercato.

« Ben Arfa intéresse-t-il vraiment Rennes ? Hatem est un très bon joueur, il l’a démontré à Nice et n’a pas pu le faire au PSG. Mais économiquement ça me paraît difficile de pouvoir l’attirer. On n’est pas rentrés plus que ça en discussions » a confié l’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain, qui refuse de donner des faux espoirs aux supporters de Rennes au sujet d’une arrivée qui renforcerait considérablement l’équipe de Sabri Lamouchi.