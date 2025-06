SRFC ‍: André, Simon, Rennes fait un mercato 100 % Ligue 1

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes se prépare à vivre un été agité, mais Habib Beye travaille sur un mercato qui contredira totalement celui des années précédentes, où les joueurs arrivaient en masse des pays lointains.

Deux saisons ratées de suite, le Stade Rennais a beaucoup déçu ses supporters, qui répondent pourtant toujours présents dans les travées du Roazhon Park. Habib Beye est arrivé pour sauver les meubles et a permis aux « Rouge et Noir » de se maintenir, sans non plus effectuer une remontée incroyable au classement ou se mettre au niveau des meilleures formations de Ligue 1. Pour remédier à cela, il va y avoir un sacré coup de balai en Ille-et-Vilaine cet été, avec de nombreux départs. Mais chez les suiveurs du Stade Rennais, ce sont surtout les arrivées qui intéressent forcément.

Seko Fofana ne convainc pas

Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’idée principale des dirigeants bretons est d’aller chercher des joueurs confirmés de Ligue 1 pour faire progresser l’équipe, et lui permettre d’occuper enfin le haut du tableau. Deux noms ont été lâchés, avec un retour possible de Benjamin André, parti entre temps à Lille où il a connu un certain succès, et la venue de Moses Simon, qui plait au directeur sportif Loïc Désiré. L’ailier du FC Nantes pourrait ainsi imiter Ludovic Blas, qui a fait le court trajet entre les deux villes récemment. Simon avait martyrisé Rennes lors du dernier match entre les deux équipes à la Beaujoire, avec un petit bijou à la dernière minute du derby. En défense centrale, c’est un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 qui est suivi de près. Il s’agit d’Anthony Caci, parti de Strasbourg en 2022 pour rejoindre Mayence, et qui pourrait faire rapidement l’objet d’une belle offre pour rejoindre Rennes.

Un mercato musclé donc, où les surprises ne sont pas impossibles. Selon les informations de l’insider spécialisé dans le mercato, Seko Fofana ne convainc clairement pas avec ses performances compliquées et son salaire énorme, même s’il sera difficile de déloger de Rennes sur le plan financier.