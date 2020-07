SRFC : 25 ME pour Todibo, un coup de folie pour Rennes ?

Dans : Rennes.

Si le Stade Rennais se met désormais à recruter les joueurs du FC Barcelone…

Très actif sur le marché des transferts, le club breton peine à finaliser de nombreux dossiers notamment en défense centrale où il y a d’énormes trous après les départs de Morel et Gnagnon. Florian Maurice rêve de réaliser un gros coup et pourrait pousser le curseur à un niveau jamais vu pour les « Rouge et Noir ». Car selon le Mundo Deportivo, ce n’est pas sous la forme d’un prêt que Rennes rêve de faire venir Jean-Clair Todibo, mais bien sous la forme d’un transfert définitif. Le montant du transfert est le même que l’option d’achat que Schalke 04 n’avait pas levé au mois de juin, à savoir 25 ME. Un montant colossal pour un grand espoir recruté par Barcelone à Toulouse pour 1 ME, et qui n’a jamais vraiment su séduire en Catalogne.

Plutôt bien parti en Allemagne, il a ensuite connu un redémarrage catastrophique avec Schalke, au coeur d’une défense qui a cédé 22 fois en 9 matchs. Avec de belles boulettes du Français à la clé. Un tel investissement représenterait un énorme effort financier et un gros pari sur l’avenir, surtout que Rennes va vouloir faire baisser le prix de l’opération. Le Milan AC est également sur les rangs depuis longtemps pour le défenseur de 20 ans, qui sait en tout cas ce qui l’attend s’il reste en Catalogne, puisqu’il a été prévenu qu’il serait le quatrième ou cinquième défenseur central de l’effectif, derrière les ténors et même le jeune uruguayen Ronald Araujo.