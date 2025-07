Six mois et 16 ME, Rennes annonce son départ

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Le Stade Rennais continue son opération dégraissage et est tout proche d'un accord avec un club de Premier League pour Azor Matusiwa.

Les derniers mercatos n’ont clairement pas donné satisfaction au Stade Rennais et un joueur va en faire les frais. Arrivé en provenance de Reims pour mettre de l’impact au poste de milieu de terrain, Azor Matusiwa n’a pas répondu aux attentes, malgré les 16 millions d’euros mis sur la table en janvier 2025. Six mois plus tard, le Néerlandais n’était pas présent lors de l’opposition de ce jeudi matin contre Saint-Brieuc, pour le premier match amical des Rouge et Noir. Et il n’était pas blessé non plus, ce qui fait qu’Habib Beye a reconnu au micro de France Bleu Armorique, que le joueur était bien sur le départ.

« On va voir comment la situation évolue dans les prochaines heures et les prochains jours, mais il est sur le départ », a reconnu l’entraineur du club breton, qui doit certainement savoir qu’un transfert est proche pour en parler ouvertement de la sorte. Selon Le Parisien, c’est vers Ipswich que Matusiwa se dirige, ce qui pourrait augurer d’une belle vente pour le Stade Rennais. Pour l’instant, Rennes continue son écrémage avant de recruter ensuite en deuxième partie de mercato.