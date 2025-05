Rennes ‍: Une vente à plus de 30 ME arrive

Dans : Rennes.

Présent parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo va quitter Rennes dans les prochaines semaines. Les clubs anglais font monter les enchères pour ce joueur qui plait beaucoup.

Les satisfactions ont été rares cette saison au Stade Rennais. Mais tous les joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu sont désormais tentés d’aller voir ailleurs. Et Habib Beye a fait savoir, dans un discours musclé, qu’il ne s’opposerait pas aux départs afin d’avoir des joueurs motivés dans son effectif, et non pas des éléments qui se voient ailleurs. Un jeu dangereux car le club breton peut vite perdre ses meilleurs joueurs à ce rythme. C’est le cas d’Adrien Truffert, suivi notamment par l’OM, mais aussi d’Arnaud Kalimuendo. Avec son jeu qui pèse sur les défenses et son efficacité dans le dernier geste, l’ancien lensois a réalisé une saison pleine. Ses 17 buts ont bien souvent sauvé Rennes du marasme. L’attaquant est encore jeune (23 ans) et possède un solide contrat jusqu’en 2027. De quoi envisager une très grosse vente.

Encore une grosse vente pour Rennes

Deux clubs anglais aux poches pleines sont ainsi en discussions pour un futur transfert. Il s’agit de Newcastle, qui possède un intérêt de longue date, et de Leeds, qui vient d’arriver dans ce dossier et a pris contact avec Rennes cette semaine. Selon Goal, cette bataille pourrait bien provoquer une surenchère spectaculaire, et un transfert à plus de 30 millions d’euros. Le profil de Kalimuendo fait en tout cas saliver la Premier League, mais aussi des clubs allemands comme le Bayer Leverkusen qui sont toutefois en retrait en voyant le prix du joueur qui ne cesse de grimper. Une belle vente en vue pour Rennes, qui ne s’opposera pas à son transfert en cas d’offre solide, même s’il faudra trouver un numéro 9 capable de marquer autant la saison prochaine.