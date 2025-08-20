Rennes ‍: Un transfert qui va rendre fou Nantes

Dans : Rennes.

Humilié par son entraineur après la défaite du FC Nantes contre le PSG, Matthis Abline n'a clairement pas envie de rester chez les Canaris. Un retour à Rennes, deux ans après son départ, est désormais envisagé.

En dépit de sa victoire face à l’OM en match d’ouverture, le Stade Rennais n’a pas convaincu grand monde pour ses premiers pas de la saison en Ligue 1. Une grosse solidarité défensive, un but quasiment miraculeux, et cela a suffi pour prendre le meilleur sur Marseille sur le score de 1-0. La vente officialisée d’Arnaud Kalimuendo met toutefois en avant un terrible manque au poste d’attaquant chez les Bretons. Au moins deux joueurs sont demandés à ce poste pour permettre à Habib Beye d’avoir un effectif complet, et capable de jouer enfin les places européennes après deux saisons décevantes.

Nantes va vers le clash avec Abline

Plusieurs pistes ont été évoquées, dont celle menant à Esteban Lepaul avec qui un accord contractuel a eu lieu, même si les deux clubs sont encore très loin de s’entendre sur un transfert qui pourrait monter à 20 millions d’euros. Brian Brobbey de l’Ajax Amsterdam est également ciblé, dans un nouveau dossier à 20 millions d’euros. Même chose pour Conrad Harder du Sporting Portugal. Mais il y a un joueur encore plus onéreux, qui arrive désormais dans le viseur des Rouge et Noir, et il s’agit d’une vraie surprise. En effet, Foot Mercato annonce que Mathis Abline fait partie des joueur suivis par le Stade Rennais. Pour rappel, si besoin était, le joueur a été forme au sein du club breton avant de rejoindre Nantes dans un prêt convaincant devenu ensuite un transfert définitif pour 10 millions d’euros.

Désormais, le FC Nantes en demande au moins le triple. Mais Rennes s’intéresse tout de même à son ancien joueur, qui vient de se faire passer un savon pour sa prestation très insuffisante contre le PSG. Selon RMC, Luis Castro a démonté Matthis Abline dans le vestiaire, notamment pour son manque d’effort défensif, y compris sur l’action qui a mené au but du PSG à la Beaujoire. Une attaque qui ne va pas aider l’attaquant à vouloir rester à Nantes cette saison. Mais le voir revenir en Bretagne dans un aller-retour spectaculaire resterait une énorme sensation du mercato. Mais en plein mercato, une telle trajectoire ne surprendrait pas personne, même si, après Rongier et Merlin, cela aurait le don de faire tiquer une fois de plus les supporters rennais.