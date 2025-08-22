Rennes tient enfin son buteur star

Dans : Rennes.

Par Quentin Mallet

A la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour combler le départ d'Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais a jeté son dévolu sur le Danois Conrad Harder. Un accord total est proche d'être trouvé.

Le Stade Rennais vit une fin de mercato particulièrement mouvementée. Les dirigeants Rouge et Noir ont récemment accepté une offre particulièrement lucrative pour Arnaud Kalimuendo, lequel est parti à Nottingham Forest pour la modique somme de 30 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente inclus dans l'opération. Pour le remplacer, le SRFC a exploré plusieurs pistes ces derniers jours et a décidé de passer à l'action pour l'une d'entre elles. Après avoir tenté puis abandonné le dossier Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), tout en travaillant en parallèle sur la piste Esteban Lepaul (Angers), la direction rennaise a finalement jeté son dévolu sur le jeune international danois Conrad Harder.

Rennes proche de boucler le dossier Conrad Harder

Rennes a séduit Lepaul, transfert imminent https://t.co/DgKAx1GZdT — Foot01.com (@Foot01_com) August 19, 2025

Habib Beye se réjouit d'avance de voir arriver un nouvel attaquant de pointe, à moins de dix jours du coup de sifflet final de la fenêtre de transferts estivale. Selon les informations de Ouest-France, le Stade Rennais est en passe de s'offrir le grand espoir danois Conrad Harder. Le buteur du Sporting CP (47 matchs, 11 buts, 6 passes décisives la saison dernière) a déjà un accord personnel avec les dirigeants bretons, tandis que ces derniers cherchent encore à convaincre leurs homologues portugais. Le quotidien régional indique que les négociations tournent autour d'un transfert à 20 millions d'euros environ. Loïc Désiré, le directeur sportif de Rennes, et Habib Beye, ont été séduits par son profil de grand espoir, aux qualités d'attaquant « mobile et bagarreur ».

Au Portugal aussi, les informations évoquant l'arrivée de Conrad Harder à Rennes sont très chaudes. En parallèle, les Bretons avaient un accord personnel avec Esteban Lepaul, mais la direction d'Angers demande une somme jugée trop élevée. Reste à savoir désormais lequel de ces deux dossiers les dirigeants rennais concluront. Dans tous les cas, il n'y en a qu'un seul des deux qui viendra afin de ne pas freiner la progression de Mohamed Kader Meïté (17 ans).