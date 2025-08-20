L'Ajax demande un effort à Rennes dans ce dossier XXL

Dans : Rennes.

Par Hadrien Rivayrand

Le Stade Rennais fait partie des équipes à suivre sur cette fin du marché des transferts estival. Le club breton se cherche notamment un nouveau joueur offensif et pourrait bien trouver son bonheur aux Pays-Bas.

Le Stade Rennais n'en a pas encore fini avec son mercato et compte bien frapper quelques coups prochainement. Les Bretons veulent avoir de l'ambition en Ligue 1 et pour cela, il faudra faire des efforts financiers. Il se dit depuis quelques heures que les pensionnaires du Roazhon Park ont craqué sur le profil d'un international néerlandais : Brian Brobbey. L'Ajax et le Stade Rennais sont apparemment en discussions actives pour tenter de trouver un terrain d'entente. Et un accord ne serait plus très loin entre toutes les parties concernées.

Le Stade Rennais sait à quoi s'en tenir

D'après De Telegraaf, le club de la capitale néerlandaise réclame près de 25 millions d'euros à Rennes, avec un pourcentage à la revente, pour lâcher son joueur de 23 ans. L'Ajax veut notamment profiter de la somme perçue pour la réinvestir sur un milieu de terrain défensif. A noter que si les Bataves espèrent une vente définitive en cas de départ de Brian Brobbey, un prêt n'est pas à exclure. Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier et le Stade Rennais est désormais fixé. En France, Brobbey pourrait se relancer après une saison dernière décevante (7 buts inscrits seulement toutes compétitions confondues). Habib Beye cherche des joueurs motivés pour progresser au plus haut niveau. Les Bretons se sont en plus séparés cet été de pas mal de joueurs, avec le dernier départ notable en attaque d'Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest. Il y a donc de la place à prendre en Bretagne et Brobbey le sait certainement.