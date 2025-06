Rennes ‍: Seko Fofana à la rue, Beye veut le virer

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Attendu comme une valeur sûre en janvier dernier, Seko Fofana a déçu le Stade Rennais. Le milieu de terrain n’a absolument pas répondu aux attentes du coach Habib Beye qui se passerait bien de ses services au risque de provoquer des tensions avec son président Arnaud Pouille.

En pleine reconstruction de son effectif pour la saison prochaine, Rennes doit prendre des décisions importantes. L’entraîneur Habib Beye et la direction sont actuellement en réflexion sur les joueurs à conserver et les éléments jugés indésirables. Une phase durant laquelle peuvent apparaître des désaccords. Illustration avec le cas Seko Fofana (30 ans) qui provoque des tensions en interne.

Ça va certainement déplaire à certains ms y’a de l’eau dans le gaz entre le coach rennais & Arnaud Pouille.



Fofana est devenu un sujet très sensible pour le Stade Rennais.



Le coach rennais sait ce qu’il veut: à savoir un groupe de 24-25 joueurs. (Déjà évoqué via @gui_tog) #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 13, 2025

D’après l’insider Mohamed Toubache-Ter, « il y a de l’eau dans le gaz » entre le coach des Rouge et Noir et son président Arnaud Pouille à cause du milieu recruté en janvier dernier. L’ancien joueur du Racing Club de Lens serait devenu un sujet sensible, lui qui n’a pas répondu aux attentes d’Habib Beye durant la deuxième partie de saison. Le renfort à 20 millions d’euros, considéré comme une valeur sûre au moment de son arrivée, ne s’est jamais vraiment installé dans le onze. Seko Fofana a certes disputé 16 matchs de Ligue 1, mais seulement 9 en tant que titulaire. Preuve que le technicien n’était pas satisfait de son rendement.

Fofana bientôt écarté ?

Il est vrai que l’international ivoirien n’a plus grand-chose à voir avec l’excellent joueur qui faisait le bonheur des Sang et Or. Son passage en Arabie Saoudite n’a manifestement pas été bénéfique pour sa carrière. Méconnaissable, Seko Fofana n’est même plus certain de figurer dans les plans d’Habib Beye qui souhaite travailler avec un groupe resserré de 24 à 25 joueurs. Cette potentielle mise à l’écart semble déplaire au président Arnaud Pouille, sans doute réticent à l’idée d’éjecter sa recrue hivernale dont le salaire brut mensuel est annoncé à 400 000 euros.