Rennes s’en sort très bien avec ce flop

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes s'est complètement planté avec le recrutement de Kyogo Furuhashi l'hiver dernier. Le club breton pourrait toutefois bien s'en tirer avec une vente honorable.

Les deux derniers mercatos du Stade Rennais n’ont pas donné satisfaction, et la sanction sportive a été assez terrible avec une place dans le ventre mou après avoir du lutter pour le maintien à encore quelques journées de la fin. Les échecs sont nombreux, et ils sont déjà plusieurs joueurs à avoir rejoint un autre club. Ce n’est pas encore le cas de Kyogo Furuhashi, arrivé pour 11 millions d’euros du Celtic Glasgow en janvier mais qui n’entrait pas du tout dans le schéma tactique de Habib Beye. En plus de cela, l’attaquant japonais, véritable idole en Ecosse, était blessé à une épaule et ne pouvait pas se donner à 100 %.

Birmingham are closing in on a double swoop for Japanese duo Kanya Fujimoto and Kyogo Furuhashi.



(Via: @GiveMeSport)#BCFC pic.twitter.com/wsNhwVUxpQ — Second Tier podcast (@secondtierpod) July 4, 2025

Habib Beye ayant été maintenu à son poste, Furuhashi n’a absolument aucune chance de jouer cette saison. Malgré cela, le Stade Rennais devrait bien s’en tirer puisque Sky Sports annonce que les négociations vont dans le bon sens pour un transfert du joueur nippon à Birmingham City. Une arrivée en D2 anglaise qui se fera contre une indemnité d’environ 11 millions d’euros. Soit une opération quasiment blanche pour le club breton, qui aura tout de même payé son salaire bien évidemment pendant ces six mois en Ille-et-Vilaine. Mais si cela devait se confirmer, Rennes ne s’en tirerait pas trop mal avec Furuhashi, dont le passage à Rennes ne sera pas dans les mémoires.