Rennes : Rouyer craque, l’UEFA doit virer ce « tricheur » d’arbitre

Dans : Rennes.

Le rude apprentissage de la Ligue des Champions a pris une tournure particulièrement frustrante pour le Stade Rennais, mercredi à Chelsea.

Battus 3-0, les hommes de Julien Stéphan ont surtout été victime d’une grosse erreur d’arbitrage avec une faute de main, un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge et un penalty sifflé à l’encontre des Bretons. Après la rencontre, Julien Stéphan et Nicolas Holveck en avaient gros sur la patate, le président de Rennes ayant notamment indiqué dans le zone mixte de Stamford Bridge qu’il n’était pas normal que son équipe ait été arbitré comme le petit poucet de la Ligue des Champions. Visiblement, les Rennais ne sont pas les seuls à crier au scandale. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Olivier Rouyer a carrément demandé le déclassement de l’arbitre de la rencontre, Felix Zwayer.

« L’arbitre du match Chelsea-Rennes (3-0, 3e journée de Ligue des Champions) est un tricheur. Je regrette, c’est un incompétent ! L’UEFA, s’ils ont ce qu’il faut, ils le virent cet arbitre ! Au départ, l’arbitre ne siffle pas penalty. C’est quand même celui qui est dans le camion qui lui a dit « je crois qu’il y a faute de main ». C’est vraiment délicat. Je trouve qu’il y a plus d’intentionnalité de la part de Kimpembe que de Dalbert, si on devait comparer les deux actions » a pesté l’ancien attaquant de Nancy, véritablement furax après la défaite de Rennes à Chelsea. Car s’il n’y avait évidemment pas photo entre les Blues et Rennes, ce fait de match a définitivement plombé une équipe bretonne salement arbitrée mercredi soir.