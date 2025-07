Rennes ‍: Rongier et Merlin arrivent, les supporters de l’OM hurlent

Dans : Rennes.

Par Guillaume Conte

Rennes accélère son mercato et va enregistrer l'arrivée de deux joueurs de l'OM dans les prochains jours. Valentin Rongier et Quentin Merlin foncent vers la Bretagne, mais le montant fait parler.

Rennes et Marseille continuent de faire des affaires au mercato. Après Lilian Brassier et Amine Gouiri, deux joueurs vont faire le chemin entre les deux villes. Il s’agit de Valentin Rongier et Quentin Merlin, pour qui un accord a été trouvé pour leur arrivée en Bretagne, affirme L’Equipe. Le quotidien explique que, pour que ce double transfert se fasse, le Stade Rennais a déboursé moins de 20 millions d’euros, hors bonus. Les deux joueurs n’étaient pas retenus en raison de sa situation contractuelle pour le milieu de terrain, et du fait qu’il ne plaisait pas totalement à Roberto De Zerbi pour l’arrière gauche. En effectuant une offre groupé pour moins de 20 millions d’euros, a donc raflé la mise, même si ce montant pourrait atteindre les 22,5 millions d’euros si jamais tous les bonus sont activés, estime Foot Mercato. Le média spécialisé a même conclu son information en expliquant qu’il s’agissait d’une « énorme vente pour l’OM », ce qui a eu le don de faire râler les fans olympiens. En effet, la valeur cumulée des deux joueurs est de 24 millions d’euros, et les voir partir pour moins de 20 millions d’euros n’est pas vraiment une réussite pour les fans olympiens.

Avec @sebnondahttps://t.co/iCIHesNi6u pic.twitter.com/ccviOS6EAV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2025

« C’est pas vraiment bien vendu », « c’est donné », « attendez mais on se fait déchirer là, non? », « Enorme vente de quoi, c’est extrêmement mal vendu, c’est nul », « le braquage », « énorme vente ? C’est super mal vendu », ont déploré les fans de l’OM, pour qui Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont surtout voulu faire de la place et n’ont pas voulu trop perdre de temps avant de s’atteler au recrutement. En tout cas, les joueurs concernés ont déjà trouvé des accords avec le Stade Rennais, et même de longue date pour Valentin Rongier, ce qui laisse augurer d’une conclusion rapide de ce double départ. Pour l’OM, c’est surtout l’occasion de faire entrer de l’argent dans les caisses, à l’heure où des arrivées majeures sont espérées avec Aubameyang et Paixao.