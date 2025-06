Rennes prolonge Habib Beye une deuxième fois

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Automatiquement prolongé jusqu’en juin 2026 grâce au maintien du Stade Rennais, Habib Beye a négocié une seconde prolongation. Le technicien sénégalais va être lié au club breton jusqu’en 2027.

En l’espace de six mois, Habib Beye a conquis les dirigeants du Stade Rennais. Il faut dire qu’à son arrivée, le club breton flirtait avec la zone de relégation. Sous la direction de l’ex-capitaine de l’OM, Rennes a effectué une belle remontée jusqu’à la 12e place de la Ligue 1. Le jeu s’est également amélioré et même si rien n’était parfait, l’ancien entraîneur du Red Star a bonifié l’effectif déséquilibré qu’il avait à sa disposition. Le nouveau directeur sportif Loïc Désiré a ainsi exprimé la volonté de s’inscrire dans la durée avec Habib Beye en prolongeant son contrat au-delà de juin 2026. Selon les informations du journal Ouest France, un accord a été trouvé pour une deuxième prolongation, cette fois jusqu’en 2027.

Beye prolonge jusqu'en 2027 à Rennes

Les négociations pour une prolongation d’une saison supplémentaire (soit jusqu’en 2027) du coach Habib Beye ont abouti, selon nos informations #StadeRennais #SRFC ⬇️ https://t.co/hOBWXCu1cM — Guillaume Lainé (@gui_tog) June 11, 2025

Son contrat s’étendra même jusqu’en juin 2028 en cas de qualification en coupe d’Europe à l’issue de la saison prochaine. Une excellente nouvelle pour Habib Beye, qui a attendu son tour pour entraîner en Ligue 1 et qui a bien fait puisqu’il s’installe à présent dans la durée dans un club aux reins très solides. La preuve, le Stade Rennais a justement passé avec succès la DNCG ce mercredi. Désormais, la mission de l’entraîneur sénégalais et des dirigeants rennais consiste à bâtir l’effectif le plus compétitif possible lors de ce mercato. Avec une volonté de dégraisser massivement avant de penser à recruter malin. En défense, Assignon et Truffert sont déjà partis et pourraient être imités par Wooh tandis qu’en attaque, l’avenir de joueurs tels que Blas ou Kalimuendo est incertain. Le chantier est donc immense pour Habib Beye et Loïc Désiré, mais également très excitant pour les deux hommes.