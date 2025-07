Rennes prend une gifle à 9 millions d'euros

A la recherche d’un latéral droit pour compenser le départ de Lorenz Assignon à Stuttgart, le Stade Rennais apprécie beaucoup Zakaria El Ouahdi. Mais le Marocain de Genk a donné son accord à Wolfsburg.

Le mercato met énormément de temps à se lancer du côté du Stade Rennais. Le club breton est pour l’instant actif uniquement dans le sens des départs. Adrien Truffert, Lorenz Assignon, Azor Matusiwa, Kyogo Furuhashi ou encore Albert Gronbaek ont fait leurs valises, rapportant au total près de 50 millions d’euros au club breton. Dans le sens des arrivées en revanche, c’est le calme plat. Il y a pourtant un effectif à rebâtir. Quentin Merlin a été ciblé par Rennes pour compenser le départ d’Adrien Truffert à Bournemouth. Sur le côté droit, c’est sur Zakaria El Ouahdi que Rennes a jeté son dévolu après le départ de Lorenz Assignon. Mais selon les informations de Sacha Tavolieri, la piste du latéral droit marocain de Genk se complique sérieusement.

🚨🇲🇦 EXCLUSIVE: Zakaria El Ouahdi reached an agreement with VfL Wolfsburg on a 4-year contract, with an option for a fifth year!



💰Wolfsburg will submit a €9M offer to KRC Genk in the coming days.



🇩🇪 Die Wölfe is the Moroccan’s favorite destination. #mercato #DimaMaghrib pic.twitter.com/p0bjkdsmPy