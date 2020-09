Rennes : Mendy s'en va, Trapp ne viendra pas

Dans : Rennes.

A la recherche d’un gardien pour remplacer Edouard Mendy, le Stade Rennais a fait une croix sur Kevin Trapp. Le gardien allemand se montait trop gourmand sur le plan financier.

Le Stade Rennais a les yeux rivés sur son but. Le départ d’Edouard Mendy vers Chelsea n’est pas encore officiel, mais c’est tout comme puisque plusieurs sources affirment que le portier a signé ce mercredi soir son contrat avec la formation de Premier League. Et cela laisse donc la place de gardien titulaire du club breton vacante. L’intérim est assuré par Romain Salin en attendant de recruter un nouvel élément. Pour ce faire, plusieurs noms étaient évoqués. Alfred Gomis (Dijon) notamment, mais le club bourguignon ne compte pas laisser filer son portier à s’en référer aux récents propos de son président Olivier Delcourt. « Alfred a prolongé son contrat (jusqu’en 2024) il y a trois semaines. Les choses auraient été différentes au mois de juin ou juillet. Alfred est amené à quitter le club, mais pas maintenant, ce n’est pas possible. On a besoin de lui et ce serait suicidaire que de le laisser partir », a-t-il affirmé dans les colonnes de L’Équipe.

La piste Kevin Trapp a également été activée. Une opportunité qui peut permettre à l’ancien gardien du PSG de disputer à nouveau la Ligue des Champions, compétition qu’il n’a plus disputée depuis son départ de la capitale en 2018. Mais selon Ouest France, le gardien international allemand de l'Eintracht Francfort ne s’engagera pas avec le club breton. Le média régional rapporte que les prétentions salariales de Kevin Trapp étaient trop élevées pour le SRFC, qui a préféré refermer le dossier. Il y a urgence pour les Rouge-et-Noir qui vont devoir s’activer sérieusement en ces derniers jours de mercato pour trouver le gardien qui prendra place dans la cage en C1.