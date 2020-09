Rennes : La surprise Kevin Trapp pour remplacer Mendy ?

Dans : Rennes.

Interrogé dans l’émission Téléfoot sur le successeur d’Édouard Mendy, Julien Stéphan n’a révélé aucune information. L’entraîneur rennais a néanmoins affirmé qu’il y a plusieurs possibilités.

Le Stade Rennais et Chelsea sont bien partis pour finaliser le transfert d’Édouard Mendy pour 25 ME. Le gardien a tapé dans l’œil des Blues et devrait sauf retournement de situation quitter le Bretagne pour rallier la Grande-Bretagne. A Rennes, le course contre la montre est lancée pour lui trouver un remplaçant. Le nom d’Alphonse Aréola était annoncé ces dernières semaines mais le gardien appartenant au PSG a rejoint Fulham en prêt. Désormais, un autre gardien passé par le Paris SG est cité pour venir remplacer Edouard Mendy. Celui-ci n’est autre que Kevin Trapp, Parisien entre 2015 et 2018, qui évolue désormais à l’Eintracht Francfort.

Interrogé dans l’émission Téléfoot sur la possible arrivée du gardien allemand, l’entraîneur rennais Julien Stéphan n’a pas souhaité commenter. « Je ne vais pas vous donner de nom. Il y a des discussions très avancées entre Édouard (Mendy) et le Stade Rennais (pour un départ). Il faut le remplacer de façon urgente maintenant. Il y a quelques possibilités », a-t-il lancé ce dimanche matin. Le suspense reste entier. Le technicien a ajouté que des informations à ce sujet seront rendues publiques « prochainement ». Hormis Kevin Trapp, le Stade Rennais pense également à Alfred Gomis, le portier du Dijon FCO. Il va falloir faite vite du côté du SRFC. En attendant de trouver l’heureux élu qui jouera la Ligue des Champions, le club breton a aligné Romain Salin samedi soir contre Monaco.