Rennes ‍: Massara part à Rome avec Kalimuendo dans sa valise

Après un passage éclair à Rennes, Frédéric Massara a quitté la Bretagne. Il va devenir le nouveau directeur sportif de l’AS Roma, où sa priorité n’est autre que le buteur rennais Arnaud Kalimuendo.

Un an et puis s’en va. Frédéric Massara n’aura pas fait de vieux os au Stade Rennais. Nommé en juin 2024 et débarqué onze mois plus tard, l’ancien dirigeant de l’AC Milan est de retour en Italie, puisqu’il va remplacer Florent Ghisolfi au poste de directeur sportif de l’AS Roma. Et alors que le club de la Louve cherche activement un avant-centre lors de ce mercato estival, Frédéric Massara a une idée qui coule de source selon la Gazzeta dello Sport. Le journal aux pages roses affirme que la Roma fait d’Arnaud Kalimuendo sa priorité en attaque, un transfert qui « peut être favorisé » par la venue de Frédéric Massara dans la capitale italienne.

Au tour de la Roma de fondre pour Kalimuendo

Le nouvel entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, n’est pas un grand fan d’Artem Dovbyk et veut un attaquant plus mobile. Un profil qui correspond d’avantage à Arnaud Kalimuendo, lequel sort d’une saison aboutie au Stade Rennais avec 18 buts en Ligue 1 et cela malgré les difficultés de l’équipe dirigée par Julien Stéphan, Jorge Sampaoli puis enfin Habib Beye. La question est maintenant de savoir si la Roma s’alignera sur les exigences financières du club rennais, à savoir 25 millions d’euros.

Un montant important mais finalement assez logique pour un attaquant de seulement 23 ans, qui joue en Ligue 1 depuis cinq ans et dont le contrat court encore jusqu’en 2027. Rennes n’a en tout cas pas l’intention de brader son avant-centre, par ailleurs courtisé en Angleterre et en Allemagne, où Tottenham l’Eintracht Francfort sont chauds et s'apprêtent à dégainer.