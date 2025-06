Rennes négocie un transfert spectaculaire avec Tottenham

Dans : Rennes.

Par Corentin Facy

Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues avec le Stade Rennais cette saison, Arnaud Kalimuendo est très courtisé. Tottenham s’est invité à la table des négociations pour s’offrir le buteur de 23 ans.

Acheté par le Stade Rennais au PSG pour 20 millions d’euros il y a trois ans, Arnaud Kalimuendo est arrivé au bout de son histoire avec le club breton. A deux ans de la fin de son contrat et alors qu’il sort d’une saison aboutie avec 18 buts toutes compétitions confondues, l’ancien Lensois est sur le départ. Plusieurs gros clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour recruter le natif de Suresnes, dont Newcastle ou encore le Bayer Leverkusen. Mais ni les Magpies, ni le champion d’Allemagne 2024, n’ont pour l’instant dégainé une offre officielle au club breton. Une situation dont souhaite profiter Tottenham pour doubler la concurrence.

Tottenham s'attaque à Kalimuendo

🚨 Tottenham are set to open talks with Rennes over French striker Arnaud Kalimuendo.



(Source: L'Equipe) pic.twitter.com/FT56HK63Ck — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 17, 2025

Selon les informations de L’Equipe, les Spurs ont directement contacté les dirigeant du Stade Rennais pour connaître leurs exigences au sujet d’un potentiel transfert d’Arnaud Kalimuendo. Aucune offre n’a pour l’instant été transmise par le club londonien, mais cela ne saurait tarder et le récent 12e de Ligue 1 pourrait en sortir gagnant avec un transfert au prix fort au vu de la belle saison de l’attaquant français et des moyens financiers importants de Tottenham. Vainqueur de l’Europa League en finale contre Manchester United, le club présidé par Daniel Levy disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. On peut donc imaginer qu’il ne sera pas difficile de convaincre Arnaud Kalimuendo de rejoindre les Spurs, avec l’opportunité de disputer la plus prestigieuse compétition et de découvrir, à 23 ans, la Premier League.