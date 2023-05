Rennes ‍: Mandanda aura affaire à un sérieux concurrent

Dans : Rennes.

Par Eric Bethsy

Performant pour sa première saison au Stade Rennais, Steve Mandanda fait le bonheur de son coach Bruno Genesio. Le technicien ne compte pas se séparer de son gardien. Il n’empêche que l’ex-international français sera confronté à un concurrent plus coriace que Dogan Alemdar la saison prochaine.

Avant même de terminer la saison, le Stade Rennais prépare du changement chez ses gardiens. Dans le rôle de doublure, le jeune Dogan Alemdar (20 ans) ne donne pas entière satisfaction pour le moment. Le club breton a donc prévu de le prêter la saison prochaine pour lui permettre de gagner en temps de jeu et en expérience. Ainsi, la direction espère récupérer un portier capable de succéder à Steve Mandanda par la suite. En attendant, l’insider Mohamed Toubache-Ter indique que Rennes recherche un nouveau gardien de 26-27 ans pour seconder l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille.

Le Stade Rennais souhaiterait prêter son numéro 2 Doğan Alemdar afin qu’il puisse engranger du temps de jeu. (Il compte sur lui en tant que Titulaire après Mandanda)



Le board rennais est à la recherche d’un gardien de 26-27 ans pr seconder Mandanda. #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 27, 2023

Rien n’a changé dans l’esprit des décideurs, Steve Mandanda fait bien partie des plans pour la saison prochaine. Le vice-champion du monde avec les Bleus a répondu présent pour son premier exercice à Rennes. Ses petits pépins physiques n’ont pas gâché sa saison. Les Rennais ont totalement oublié la fébrilité de son prédécesseur Alfred Gomis. C’est dire à quel point le dernier rempart formé au Havre s’est montré solide, rassurant et à l’aise dans son jeu aux pieds. Pour l’entraîneur Bruno Genesio, aucun doute possible, Steve Mandanda sera donc présent à la reprise.

Genesio satisfait de Mandanda

« En ce qui me concerne, oui, il est encore sous contrat (jusqu’en 2024), a répondu le technicien. Il est là, vous pourrez lui poser la question. » Le principal intéressé n’a pas eu besoin de répondre, lui qui se réjouit de son expérience en Bretagne. « La saison n’est pas finie, on aura le temps de faire le bilan complet. Mais dans l’ensemble, c’est quand même un plaisir et un honneur d’être là », a confié le gardien de 38 ans, prêt à repartir pour une nouvelle saison avec les Rouge et Noir.