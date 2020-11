Rennes : Le fiasco Dalbert, vers une décision forte

Dans : Rennes.

Venu en urgence pour aider Rennes, Dalbert a déçu à tous les niveaux et le club breton n'en veut déjà plus.

Auteur d’un début de saison tonitruant, Faitout Maouassa a subi un sérieux coup d’arrêt avec une grosse blessure à la cheville. Son remplaçant au pied levé, le jeune Adrien Truffert a répondu aux attentes, avec notamment un but et une passe décisive dès son entrée en jeu face à Monaco. Mais l’international espoir a été jugé trop jeune pour enchainer les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions, et Rennes s’est ainsi fait prêter Dalbert en provenance de l’Inter Milan. Complètement mis à l’écart en Lombardie, le Brésilien avait ainsi l’occasion de se mettre en évidence en Ligue 1, où il avait brillé par le passé sous le maillot de Nice. Sportivement, ses début ont été catastrophiques, et cela ne s’est pas arrangé ensuite, à l’image de ses deux pénaltys concédés et de son rouge face à Chelsea.

En plus de cela, L’Equipe indique qu’au niveau de l’attitude, l’arrière gauche se voit beaucoup plus fort qu’il n’est réellement, et que la modestie ne fait clairement pas partie de son arsenal, avec une absence totale de remise en cause. Résultat, ces derniers temps, le Brésilien a été sorti du groupe, comme ce sera le cas ce vendredi contre Bordeaux. Désormais, le club breton regrette clairement de l’avoir fait venir pour cette saison, et envisagerait même selon le quotidien sportif de le rendre plus tôt que prévu à l’Inter, dès le mois de janvier. Ce sera difficile à boucler sachant que le prêt est signé jusqu’en juin, mais visiblement, Dalbert a déjà perdu toutes ses chances du côté de la Bretagne.