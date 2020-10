Officiel : Dalbert signe au Stade Rennais

Dans : Rennes.

Le Stade Rennais a officialisé samedi soir la signature de Dalbert, le latéral gauche de l'Inter, qui est prêté une saison en Bretagne.

Rennes, actuel leader de Ligue 1, continue ses emplettes au mercato et annonce la venue de Dalbert Henrique. « Le Stade Rennais F.C. et l’Inter Milan ont trouvé un accord pour le prêt d’une saison du latéral gauche brésilien Dalbert Henrique. Le joueur de 27 ans connaît déjà le championnat français pour avoir joué 40 matches avec Nice il y a quatre ans. Dans les coulisses de la Piverdière, la recherche d’un latéral s’est accélérée ces derniers jours en raison de la blessure de Faitout Maouassa survenue lors de la 4ème journée de championnat. Les dirigeants rennais ont jeté leur dévolu sur l’expérimenté latéral brésilien Dalbert Henrique. Formé dans son pays natal à Fluminense et à Flamengo, il rejoint le Portugal en 2014 et les clubs de Viseu puis Guimarães, club dans lequel il a côtoyé Raphinha pendant une saison. En 2016, il rejoint la Ligue 1 et s’impose très vite comme titulaire à l’OGC Nice. Une saison pleine qui lui vaut le droit d’être sollicité par l’Inter Milan où il signe en août 2017 un contrat de 5 ans avec le club italien. Il a été prêté la saison dernière à la Fiorentina (34 matches disputés) », précise le Stade Rennais.