Rennes : L'OM le recale, Niang a un nouveau club de cœur

Dans : Rennes.

Pisté par l’Olympique de Marseille en début de mercato, Mbaye Niang s’est finalement heurté au refus d’André Villas-Boas de le recruter.

Le nom de l’international sénégalais du Stade Rennais figurait bien sur les tablettes d’Andoni Zubizarreta. Mais le départ de l’ex-directeur sportif olympien a véritablement chamboulé ce dossier, André Villas-Boas n’étant pas un grand fan de l’ancien buteur de l’AC Milan. Rapidement, le coach portugais a ainsi fait savoir dans la presse que l’Olympique de Marseille n’était pas intéressé par le buteur de 25 ans. Un coup dur pour l’attaquant originaire du sud de la France et qui se voyait déjà évoluer dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome. Malgré ce faux départ pour Marseille, Mbaye Niang reste toutefois déterminé à quitter le Stade Rennais. Et selon The Sun, il dispose actuellement d’une piste assez surprenante pour son avenir.

Mécontent de la signature de Serhou Guirassy en Bretagne, celui qui a porté les couleurs de Montpellier et du Stade Malherbe de Caen a émis le souhait de rejoindre la Premier League. Cela tombe bien, un club lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines, à savoir West Bromwich Albion. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet intérêt ne laisse pas Mbaye Niang insensible puisque le Sénégalais aurait d’ores et déjà fait savoir à Florian Maurice et à Nicolas Holveck qu’il souhaitait impérativement rejoindre la formation entraînée par Slaven Bilic. Après un bref passage à Watford, Mbaye Niang souhaite impérativement retrouver la Premier League et pour rendre ce come-back possible, il est d'accord à partir de Rennes sous la forme d’un prêt. Reste maintenant à voir ce qu’en penseront les dirigeants bretons, qui réclamaient entre 15 et 20 ME pour le transfert de Mbaye Niang en début de mercato…